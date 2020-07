성북구, 수험생·학부모 위한 ‘2021 대입 수시지원전략’ 공개

성북구청과 서울특별시교육청교육연구정보원이 함께하는 ‘2021 수시지원전략 입시설명회’ 동영상 강의로 현명한 수시 지원 전략 수립... 2시간 꽉 채운 알찬 내용으로 수험생과 학부모 궁금증 완벽 해결... 8월17일(월), 8월18일(화), 8월19일(수) 수시지원전략 ‘1:1 입시상담실’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 종래 대규모 집합 강좌로 운영 예정이었던 ‘2021 수시지원전략 입시설명회’를 온라인 무료 강의로 제공한다.

신종코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화와 사회적 거리두기로 인해 대입전형 일정이 연기돼 원하는 입시정보 파악에 혼선을 겪는 지역내 수험생과 학부모들의 불안감을 해소하려고 한 것이다.

구에서 주최하는 수시지원전략 온라인 입시설명회는 김창묵(경신고등학교 교사, 대학진학지도지원단) 강사가 진행한다.

모의고사 성적을 대학수학능력시험 성적으로 변환, 지원 가능한 대학을 찾아주고, 전형요강 및 전년도 대입전형 결과자료를 분석하는 내용으로 알차게 구성돼 있다.

강의를 수강하고자 하는 구민은 성북구청 홈페이지 ‘인터넷 방송국’ 또는 성북구소개→구정소식→모집강좌 게시판을 참고하거나, 성북청소년미래지원센터 유튜브 동영상 링크를 통해 해당 동영상 강의를 바로 수강하면 된다.

아울러 성북구는 오는 8월 17, 18, 19일 성북청소년미래지원센터에서 1:1 수시지원전략 입시상담실을 운영한다.

신청은 7월27일 오후 2시부터 구청 홈페이지를 통해 선착순으로 받는다. 학교 유형·계열·지역별 자세한 상담을 통해 맞춤형 지원전략을 수립하는 데 실질적인 도움을 줄 예정이다.

성북구 관계자는 “이번 설명회를 통해 코로나19 위기에 따른 입시공백을 최소화하고 다가올 2021 수시전형 지원에 도움이 되기를 바란다”며 관심 있는 학부모와 학생들의 많은 참여를 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr