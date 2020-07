양천구, 홈캉스족 위한 안전한 놀이공간·영유아 체험 프로그램 운영

코로나로 운영이 중단된 지역내 열린육아방 5개소 우리 가족만 휴양지로 꾸며 안전휴가 이벤트 기획

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 오는 8월3일부터 28일까지 한 달간 코로나19로 여름휴가를 집에서 보내는 영유아 자녀 가족을 위해 놀이공간과 체험 프로그램을 제공하는 ‘홈캉스! 안전휴가 이벤트’를 진행한다.

코로나19 사태 이후 첫 휴가철이 다가오고 있지만 코로나로 인해 막상 휴가 계획을 세우지 못하는 가정이 많다.

특히 영유아를 둔 가정은 아이들의 건강과 안전이 걱정돼 더욱 조심스러운 상황이지만 한창 뛰어놀 나이의 자녀들이 집에만 갇혀 있다 보니 부모와 자녀 모두 일명 ‘코로나블루’로 불리는 스트레스에 심각하게 노출돼 있는 상황이다.

이런 주민들의 불편을 해소, 영유아 가정에게 안전한 휴가 공간을 제공하기 위해 양천구는 현재 코로나로 운영이 중단된 지역내 열린육아방 5개소(목4동 해우리, 신월5동 방아다리, 신월7동 해맞이, 신정1동 희망, 신정6동 해누리 열린육아방)에서 홈캉스족을 위한 이벤트를 8월 한 달간 진행하기로 했다.

이벤트가 열리는 열린육아방에 해변, 숲 속 캠핑장 등 다양한 휴양지를 느낄 수 있는 소품과 현수막 등을 설치, 이용하는 가족들이 휴가 분위기를 만끽할 수 있도록 꾸밀 예정이다.

운영시간은 매일(월~금) 오전 10~오후 1시, 오후 2시30~5시30분 각 3시간, 안전한 운영을 위해 자녀 및 보호자 포함 10명 이하의 가족을 한 팀으로 한정, 놀이공간과 어린이 목공 등 영유아 체험 프로그램을 제공한다.

이용료는 기존 열린육아방 이용과 동일하며(회원 인 당 1000원/비회원 인 당 2000원), 7월24일 오전 9시부터 양천구육아종합지원센터 홈페이지에서 사전 예약을 통해 이용 가능하다.

김수영 구청장은 “장기화되는 코로나19 상황과 육아로 피로감과 스트레스가 쌓인 영유아 가족이 많을 것으로 생각, 이번 ‘홈캉스! 안전휴가 이벤트’를 기획했다”며 “매회 발열 체크와 소독 및 환기를 철저히 시행하고 이용자 마스크 착용을 필수로 해 이용 가족들이 더욱 안전하고 알찬 휴가 보내길 바라는 세심한 엄마의 마음으로 추진하겠다“고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr