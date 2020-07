[아시아경제 금보령 기자] 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 1,200 등락률 +2.29% 거래량 128,267 전일가 52,500 2020.07.21 09:23 장중(20분지연) close 은 '신규한 약물 전달용 조성물 및 이를 유효성분으로 포함하는 GM1 강글리오사이드증 치료용 약학적 조성물' 관련 특허권을 취득했다고 21일 공시했다.

녹십자랩셀 측은 "이번 발명에 따른 핵산 약물 전달용 조성물은 중추신경계 질환에서 혈액뇌장벽(Blood brain barrier)에 의해 뇌신경계로 약물이 도달하는 효율이 낮은 문제를 해결할 수 있는 새로운 약물 전달체 기술을 제시한다"며 "핵산 약물을 비침습적으로 뇌신경계에 전달할 수 있는 기술로 다양한 뇌신경계 질환에 광범위하게 활용될 수 있다"고 설명했다.

