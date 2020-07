마포구, 행복지수 ‘A등급’ 받은 원인 뭘까?

통계청·국회미래연구원·한국삶의질학회 공동 연구, 마포구-상위 20%...8개 영역의 지표 별 행복지수 토대로 전 지자체 행복지수 지도화...교육, 경제, 관계 및 사회참여, 삶의 만족도 등에서 서울시 자치구 중 상위권

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 통계청이 공개한 대한민국 행복지도에서 행복지수 ‘A등급’에 선정됐다고 21일 밝혔다.

대한민국 행복지도는 전국 228개 기초 지방자치단체를 대상으로 통계청이 국회미래연구원, 한국삶의질학회와 공동으로 측정한 총 8개 영역 지표의 행복수준을 토대로 만든 지도다.

건강, 안전, 환경, 경제, 교육, 관계 및 사회참여, 여가, 삶의 만족도 등 8개 영역의 각 지표는 통계청이 공개하는 지자체 자료, 인구주택총조사 항목, 중앙부처 통계 데이터베이스 등을 종합해 도출된 수치다.

마포구는 전국 228개 기초 지자체 가운데 행복지수 상위 20%에 해당하는 A등급 지역에 선정됐다.

특히 구는 교육, 경제, 관계 및 사회참여 분야에서 서울시 자치구 중 상위권에 올랐으며, 이는 무상교복 지원사업을 선도적으로 추진하고, 지역경제 활성화를 위해 구 조직을 개편하는 등 구민들의 삶의 질을 높이기 위해 구가 애써온 결과라 할 수 있다.

한편 구는 민선 7기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가에서도 최고 등급인 ‘최우수’ 등급을 받은 바 있으며, 구민들이 더 행복한 마포가 될 수 있도록 끊임없이 구민과 소통하며 다양한 정책들을 펼치고 있다.

유동균 마포구청장은 “민선7기 구청장으로 일하게 되면서 가장 중요하게 여겼던 점은 구민이 참여하고 구민이 행복한, 그리고 구민이 주인되는 더 큰 마포를 만들겠다는 것이었다”라며 “앞으로도 구민 속에서 소통하며 마포구의 행복지수를 더 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr