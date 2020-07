"결혼 상의하는 과정에서 축복 찾아와"…이영아, 임신 발표

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 이영아(36)가 임신 소식을 알렸다.

20일 이영아의 소속사 빅펀치이엔티 측은 "서로 평생의 동반자가 되기를 약속하고 양가 부모와 결혼에 대해 상의하는 과정에서 이영아 씨에게 큰 축복이 찾아와 기쁜 소식을 전해드리고자 한다"라며 "아직은 안정이 필요한 시기인 만큼 이에 대해 구체적으로 말씀드리기 조심스러운 상황임에 양해 부탁드린다"라고 밝혔다.

그러면서 "항상 이영아 씨에게 주시는 따뜻한 사랑과 관심 진심으로 감사드리며, 새 생명의 기쁨과 한 가정을 이루며 새로운 출발을 앞두고 있는 두 사람의 앞날을 축복해주시길 바란다"라고 전했다.

앞서 이영아는 지난 5월 "3살 연하의 비연예인과 올해 연말 결혼식을 올린다"라고 밝힌 바 있다. 소속사에 따르면 두 사람은 올 초 결혼을 약속했으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 예식을 연말로 미뤘다.

한편 이영아는 지난 2003년 MBC 시트콤 '논스톱4'와 '강호동의 천생연분'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '달려라 장미','끝까지 사랑' 등에 출연하며 지난 2010년에는 KBS 연기대상 베스트 커플상을 수상하기도 했다.

