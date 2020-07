[아시아경제 온라인이슈팀]

동은원장이 인스타그램에 운동복 사진을 올렸다.

동은원장이 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연 중이다. 해당 방송에서 동은원장은 배우 못지않은 미모에 어마어마한 식탐으로 눈길을 끈다. 동은 원장은 ‘여자 현주엽’이란 별명으로 현동은이라고 불리기도 한다

한편 올해 나이 40세로 알려진 동은원장은 호주 비키니 선수대회 월드 챔피언십 우승자이기도 하다.

