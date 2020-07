에이솔루션, 아크네 클리어 토너 패드 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,000 2020.07.20 08:17 장시작전(20분지연) close (대표이사 임재영)의 여드름화장품 브랜드 에이솔루션에서 패드 한 장으로 피부결 정돈, 각질 케어, 피부 진정, 모닝 클렌징, 수정 화장 등 다양한 활용이 가능한 ‘에이솔루션 아크네 클리어 토너 패드’를 출시했다.

에이솔루션 아크네 클리어 토너 패드는 트러블 케어에 도움을 주는 캡슐화된 살리실산(BHA) 성분을 함유해 모공 속 과각질과 피지를 제거해 피부결 관리에 도움을 준다.

피부에 자극이 적은 약산성 제품으로 피부 유수분 밸런스 케어가 가능하며 자연유래추출물인 미역귀의 보습 성분을 담아 피부 보습과 항산화 효과에 도움을 준다.

100% 순면의 코튼면과 엠보면으로 이루어진 듀얼 멀티 패드로 코튼면은 전체적인 피부결 정돈과 피부 진정 및 보습 케어에 도움을 주고, 엠보면은 코나 턱 등의 추가적인 각질 케어가 필요한 부위에 효과적이다. 벤조페논-3, 파라벤 등 피부에 걱정되는 20가지 성분을 첨가하지 않았으며 피부저자극테스트를 완료해 민감한 여드름성 피부도 순하게 사용 가능하다.

에이솔루션 관계자는 “최근 기온이 높아지면서 간편하고 빠르게 피부에 진정효과를 줄 수 있는 토너 패드 제품이 인기다”라며 “에이솔루션 아크네 클리어 토너 패드는 마스크 등으로 건조하고 예민해진 피부 진정 및 각질 케어에 도움이 될 것이다”라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr