[포토]류경기 중랑구청장, 코로나19 선별진료소 아이스커피 전달

[아시아경제 박종일 기자] “습하고 더운 날씨 고생 많으십니다. 커피 드시고 힘내세요!”

류경기 중랑구청장은 지난 16일 오후 3시 초복을 맞아 코로나19 선별진료소를 방문, 근무자들에게 아이스커피를 전달하고 격려하는 시간을 가졌다.

류 구청장은 코로나19 대응을 위해 연일 고생하는 선별진료소 및 안내소 근무자 등 20명에게 아이스커피를 건네며 노고를 격려, 코로나19 확산 방지를 위한 철저한 방역체계 유지를 당부했다.

지난 1월26일부터 운영돼 온 구 코로나19 선별진료소에는 현재 의사 5명, 중랑구보건소 의약과 직원 6명 등 총 22명이 근무하고 있다. 현재까지 코로나19 검체검사 건수는 8318건으로 1일 평균 49명에 이른다.

류경기 중랑구청장은 “더위로 쉽게 지치는 요즘 방호복을 입고 코로나19 최전선에서 고군분투하는 의료진 및 직원들께 감사드리며 잠시나마 더위를 잊으실 수 있도록 아이스커피를 준비했다”며 “앞으로도 코로나19 확산 방지를 위해 촘촘한 방역망 구축에 최선을 다할 방침”이라고 말했다.

구는 지난달부터 의료진이 방호복 없이도 안전하게 코로나19 검사를 진행할 수 있는 ‘워킹스루 선별진료소’를 운영, 의료진의 근무환경을 개선한 바 있다.

