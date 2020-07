'전참시' 황정민×이정재, 김다비 향해 "너무 귀엽다"…특급만남 예고

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 황정민, 이정재가 김신영의 라디오 프로그램에 게스트로 출연해 예능감을 뽐낸다.

18일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서는 황정민과 이정재가 김신영의 라디오 프로그램에 출연하기 위해 방송국을 찾는다.

이들은 지난주 '전참시' 예고편에 짧게 모습을 드러내 시청자들의 이목을 끌었던 바 있다. 두 사람은 등장만으로도 강한 존재감을 뽐내며, 특유의 호탕한 웃음소리로 대기실을 가득 채웠다는 후문이다.

특히, 황정민과 이정재는 김신영의 소속사 대표 송은이가 들어오자 "김다비 이모 너무 귀엽다", "노래 진짜 좋다"고 극찬하며 송은이를 뿌듯하게 했다는 전언이다.

그런가 하면 황정민은 둘째이모 김다비를 '작은이모'라고, '주라주라'를 '간다간다'라고 헷갈리는 모습으로, 웃음을 자아내기도 했다.

뒤이어 도착한 김신영은 황정민과 이정재에게 "이모님이 이것 좀 전해달라고 한다"며, 다비이모 굿즈를 건넸다. 이에 황정민과 이정재는 다비이모 굿즈인 손수건을 목과 손목에 묶어 보이며 화답했다.

또한, 이날 대기실에서부터 '주라주라'를 부르며 화기애애한 모습을 보인 세 사람은 생방송에서도 예능감을 뽐냈다고 해 관심이 증폭된다.

황정민, 이정재와 김신영의 만남은 18일 오후 11시께 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr