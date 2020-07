'나혼자산다' 화사, 母 CT촬영 소식에 결국 눈물 "이기적으로 앨범에만 집중했었다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 마마무 멤버 화사가 솔로 신곡 '마리아' 음원 공개 후 일상을 전했다.

17일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 솔로 신곡 '마리아' 발표 당일 화사의 일상이 방영됐다.

이날 방송에서 화사는 "컴백을 앞두고 연습을 하다가 일주일 전에 허리가 나가는 부상을 당했다. 바로 고꾸라져서 앰뷸런스를 타고 병원으로 향했다"고 허리를 다치게 된 이유를 밝혔다.

이어 화사는 "병원에서는 이미 디스크가 진행되는 상황이라고 말했다. 첫날엔 걷지도 못했다. 그러다가 둘째 날부터 걸을 수 있게 됐다"면서도 "방귀 뀔 때와 기침할 때 힘들더라"고 털어놔 스튜디오를 웃게 했다.

그는 "컴백 무대 때도 사실 아팠다. 그런데 티를 내지 못했다. 거의 팔 힘으로 안무를 했다. 브리지 파트에서 부상을 당했는데, 그 파트 부분이 올수록 두렵더라"고 털어놨다.

이날 화사는 음원 발표 시간이 다가오자 연신 긴장하는 모습을 보였다. 음원 발표 직후 화사는 "'마리아'라는 곡을 거짓말 안하고 10000번은 들었을 거다. 그런데 음원사이트에 올라온 곡을 듣는데 아예 새로운 곡을 듣는 것 같았다"고 떨리는 심정을 전했다.

특히 신곡 공개 후 화사는 아버지와 전화통화를 통해, 어머니께서 건강 이상으로 CT촬영을 했다는 소식을 전해 들었다. 결국 화사는 소식을 듣자마자 울음을 터뜨렸다.

이에 대해 화사는 "엄마가 몸이 좀 안 좋은데 제가 신경쓸까 봐 (아버지께) 아프다는 말을 하지 말라고 했다더라"고 설명했다.

이어 "그동안 '마리아' 앨범 준비하느라 많은 분들에게 소홀했다. 이기적으로 앨범에만 집중한 상태였다. 행복하자고 이 일을 하는 건데 놓치는 것들이 너무 많더라"고 진심어린 마음을 전했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr