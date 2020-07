다음주 '개포1 재건축' 등 1만3301가구 분양 나선다

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '개포주공1단지 재건축(디에이치퍼스티어아이파크)' 등 전국에서 1만3301가구가 분양에 나선다.

18일 부동산114에 따르면 2020년 7월 넷째 주에는 전국 13개 단지에서 총 1만3301가구(일반분양 5689가구)가 분양을 시작한다. 서울 강남구 개포동 '디에이치퍼스티어아이파크', 서울 노원구 상계동 '노원롯데캐슬시그니처' 등이 청약을 진행한다. 모델하우스는 15개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 서울 광진구 자양동 '롯데캐슬리버파크시그니처', 경기 시흥시 정왕동 '시흥금강펜테리움오션베이', 대구 동구 신암동 '해링턴플레이스동대구', 대구 동구 신천동 '더샵디어엘로' 등이 오픈을 앞두고 있다.

현대건설과 HDC현대산업개발은 서울 강남구 개포동 660-1 일원에 '디에이치퍼스티어아이파크'를 공급할 예정이다. 개포주공1단지 재건축을 통해 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 35층, 74개동, 전용면적 34~179㎡, 총 6702가구 규모로 조성되며 이 중 34~132㎡, 1235가구가 일반 분양된다. 단지 안에 개원초(예정), 개포중(예정)과 신설 학교 부지가 자리하며 구룡중·개포고와도 가깝다. 분당선 구룡역과 지하철 3호선 도곡역이 가깝고 코엑스, 현대백화점(무역센터점), 롯데백화점(강남점) 등의 쇼핑문화시설도 인접해있다. 양재천을 비롯해 개포근린공원, 구룡산, 대모산, 탄천 등이 인접해 있어 쾌적한 자연환경도 누릴 수 있다.

롯데건설은 서울 노원구 상계동 95-3 일원에 '노원롯데캐슬시그니처'를 선보인다. 상계6구역 주택재개발정비사업으로 공급되는 단지는 지하 3층~지상 29층, 10개동, 총 1163가구 규모다. 이 중 721가구가 일반분양 분이다. 단지 인근에 불암산이 위치해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있으며 서울 지하철 4호선 상계역을 이용할 수 있다. 덕암초·신상계초·상계제일중이 도보거리에 위치해 있다.

대우건설은 경남 김해시 안동1지구 도시개발구역 2블록 2로트에 '김해푸르지오하이엔드'를 분양한다. 단지는 지하 3층~지상 47층, 7개동, 59~84㎡, 총 1400가구로 조성된다. 동김해IC를 통해 부산, 창원, 양산 등을 쉽게 접근할 수 있고 부산김해경전철 김해대학역이 인접해 있어 김해 및 타지역 접근성이 좋다. 대형마트가 단지 주변에 있으며 김해시청, 김해세무서 등 관공서와 신세계백화점, 김해 여객터미널 등도 인접한 거리에 있다. 활천초·신어중·한일여고가 단지 가까이 있다. 인제대학교도 단지 주변에 위치하고 있다. 칠암문화센터, 어방체육공원, 안동체육공원 등도 가깝다.

효성중공업은 대구 동구 신암6구역을 재개발해 '해링턴플레이스동대구'를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 15층, 17개동, 39~84㎡, 총 1265가구 규모로 조성되며 이 중 740가구가 일반분양 물량이다. 신암뉴타운 내 위치한 단지는 동부초등학교를 품고 있으며 신암공원과 경북대 센트럴파크가 인접했다. 동대구역복합환승센터, 신세계백화점, 이마트, 평화시장, 대구파티마병원이 가까워 교통 및 생활인프라도 풍부하다.

포스코건설은 대구 동구 신천동 일대 동신천연합 주택재건축사업을 통해 '더샵디어엘로'를 분양한다. 지상 최고 25층, 12개동, 59~114㎡, 1190가구 규모로 조성되며 이 중 일반분양 물량은 760가구다. 단지는 수성구에 맞닿아 있는 동대구 역세권에 위치한다. 대구를 대표하는 수성구 학원가가 인접해 우수한 교육환경을 갖췄고, KTX·SRT 동대구역, 대구 지하철1호선, 버스터미널 등이 있는 복합환승센터와 가깝다.

