대상그룹과 함께 헌혈…'2020 레드챌린지' 진행

[아시아경제 이선애 기자] 대상그룹이 7월 한달 간 그룹 계열사들이 함께 참여하는 헌혈 캠페인 '2020 레드챌린지'를 진행한다.

16일 대상그룹에 따르면 대상주식회사, 대상라이프사이언스, 초록마을, 대상에프앤비 등 전 계열사가 함께 참여한 이번 캠페인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 인해 적정 혈액 보유량 5일 유지에 어려움을 겪고 있는 혈액 수급에 힘을 보태고자 기획됐다.

전국적으로 혈액 재고가 5일분 이상 비축돼 있어야 원활한 수급이 가능하며, 혈액 재고 5일분 미만은 ‘관심’단계, 3일분 미만은 ‘주의’단계로 관리된다. 올해는 코로나19 사태로 헌혈량이 급감해 지난해 1년 간 5일을 기록한 ‘주의’단계는 올해 이미 7일을 기록했다.

대상그룹은 헌혈에 대한 전 국민적 관심과 참여를 독려하기 위해 일반인도 참여할 수 있는 이벤트도 마련했다. 캠페인 기간 동안 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 해시태그(#대상 #청정원 #레드챌린지 #덕분에 #헌혈 등)와 함께 헌혈 인증 사진 또는 헌혈증을 게시하고, 대한적십자사 홈페이지 내 이벤트 게시판에서 응모하면 참여 가능하다. 이벤트에 참여한 일반인 중 추첨을 통해 당첨된 200명에게는 청정원, 종가집 제품으로 구성된 푸드박스를, 100명에게는 대상웰라이프 홍삼 등 건강보조식품을 경품으로 제공한다.

대상그룹은 앞서 2006년부터 대한적십자사와 함께 임직원들이 참여하는 '휴가 전 헌혈먼저' 캠페인을 진행해 왔다. 14년 간 진행된 헌혈 캠페인에서 지난해까지 기부한 헌혈증서는 4567장에 달한다.

이보라 대상 사회공헌팀장은 “최근 코로나19 장기화로 인한 혈액 수급난에 조금이나마 힘을 보태고 안정적인 혈액 확보에 기여하고자 임직원뿐만 아니라 고객도 참여할 수 있는 헌혈 캠페인을 진행하게 됐다”며, “한 사람의 작은 용기와 시도가 모여 누군가의 생명을 살릴 수 있는 힘이 될 수 있는 만큼 많은 분들이 헌혈에 적극적으로 동참해주시길 바란다”고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr