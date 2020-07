창원대, 창원시의회와 ‘대학·지역사회 발전’ 위한 협력 맞손

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원대학교와 창원시의회가 ‘대학 및 지역사회 발전’을 위한 협력 방안을 모색하는 시간을 가졌다고 15일 밝혔다.

대학과 의회의 만남은 이치우 의장이 학교를 직접 방문해 진행된 것으로, 이 의장은 이번 만남을 통해 대학의 발전을 위해 의회에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다는 뜻을 전했다.

이치우 의장은 “창원시의 도약에 있어 창원대학의 역할이 매우 중요하다고 생각한다”며 “지역의 성장에 앞장서는 인재들이 더 많이 배출될 수 있도록 창원시의회도 적극적으로 협력할 것”이라고 말했다.

이호영 총장 역시 “창원시의회 후반기 의장님을 비롯한 의장단의 의정활동에 시민들이 많은 기대를 하고 있으며, 창원대학교 역시 지역공동체의 일원으로서 시의회와의 소통을 통해 지역 발전에 기여하는 공공성과 책무성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr