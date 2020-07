현대어린이책미술관, '언택트 교사 워크숍' 운영

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점 판교점 5층에 위치한 현대어린이책미술관은 '언택트 교사 워크숍'을 진행한다고 13일 밝혔다. 대상은 어린이집, 유치원, 초등학교 교사다.

현대어린이책미술관 관계자는 "지난 2016년부터 매년 6월에 오프라인에서 미술관 교육에 대한 '교사 워크숍'을 개최했었는데, 올해는 코로나19 여파로 진행하지 못했다"며 "미술관 교육에 대한 전문적 정보를 얻고자 하는 교사들을 위해 VR 콘텐츠와 교육 자료를 통한 '언택트 워크숍'을 진행할 계획"이라고 말했다.

참여를 희망하는 교사는 현대어린이책미술관 홈페이지에 있는 신청서를 작성해 이메일로 보내면 된다.

어린이집과 유치원 교사를 대상으로 한 교육 프로그램은 그림책을 읽고 나만의 작품을 만드는 '그림책 스토리텔링' 교육 방법과 노석미 작가의 '스몰 피플' 온라인 감상 등으로 구성돼 있다. 초등학교 교사를 위한 교육 프로그램은 어린이책미술관 오디오 VR 투어와 권오상 작가의 '선풍기·불두상' 온라인 감상 등을 경험해 볼 수 있다. 교사들이 직접 체험해 볼 수 있도록 각 프로그램별로 '활동 키트'도 제공할 예정이다.

