10% 할인 '관악사랑상품권' 65억 원 추가 발행

상시할인 7%에 구 자체 예산을 더해 특별할인 10% 유지...매주 행운이벤트 및 결제영수증 경품행사 진행, 연말정산 소득공제 80% 혜택까지

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 침체된 지역상권 활성화를 위해 13일 오전 10시부터 관악사랑상품권 65억 원을 추가 발행한다.

이는 지난 1월 1차 100억 원 규모 발행, 5월 2차 15억 원 규모 발행에 이은 3차 발행으로 관악구 총 발행액은 180억 원이다.

상시할인은 7%이지만 구는 자체 예산을 더해 추가발행 전액 특별할인 10%를 유지한다. 코로나19 장기화로 침체돼 있는 지역경제에 활력을 불어넣기 위함이다.

1만 원 이상 상품권 결제 소비자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 매주 회 당 350만원 상당의 경품을 증정하는 행운이벤트를 오는 10월까지 지속적으로 진행한다.

또 추가발행 시기인 7월21~8월17일 결제 영수증 경품행사 ‘잘사니? 시즌1’을 새롭게 진행한다. 3000원 이상 제로페이 또는 서울사랑상품권 결제영수증을 서울시 홈페이지에 응모하면 추첨을 통해 노트북, 청소기 등 다양한 경품이 지급된다.

오는 7월31일까지 결제 분은 연말정산시 소득공제를 80%까지 받을 수 있는 혜택도 있다.

상품권의 판매 뿐 아니라 결제 시에도 혜택을 제공하여 소비촉진이 신속히 이루어질 수 있도록 유도하기 위함이다.

관악사랑상품권은 1, 5, 10만 원 총 3종 모바일 형태로 발행되며, 관악구 내 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

구는 원활한 상품권 사용을 위해 홍보전담요원을 운영, 가맹점을 4월 말 기준 8601곳에서 1만 171곳(7월 10일 기준)으로 1570곳 늘려 소비자의 선택 폭을 넓혔으며, 이용 가능한 앱도 9개에서 13개로 확대했다.

자세한 사항은 제로페이 모바일상품권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

8월1일부터는 1인 당 구매한도가 월 100만 원에서 70만 원으로 축소되며, 소비자 환불은 기존 60%이상 사용 시 전액 환불에서 6월20일 발행분부터는 80%이상 사용 시로 변경된다.

박준희 구청장은 “관악사랑상품권 10% 특별할인을 유지, 소상공인들과 소비자들이 코로나19를 이겨내는데 경제적으로 보탬이 되고자 한다”며 “침체된 지역경제가 활기를 되찾을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr