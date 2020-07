고 박원순 시장 빈소 이틀째 추모행렬 … 아들 박주선씨 귀국중

염수정 추기경·최장집 교수 등 조문

[아시아경제 조인경 기자] 고(故) 박원순 서울시장의 빈소가 차려진 서울 종로구 연건동 서울대병원 장례식장에는 11일에도 조문객들의 발길이 이어지고 있다.

천주교 서울대교구 교구장인 염수정 추기경은 이날 빈소를 찾아 조문하고 유족들을 위로했다.

염 추기경은 "박 시장님이 서울시 시장님으로 서울시를 돌보니까 서울시가 잘 되도록 서로 기도하고 또 같이 도왔었다"며 "갑자기 세상을 떠나 참 안타깝다"고 탄식했다. 염 추기경은 "유족에게 위로하고 고인을 위해 기도했다"고 말했다.

평소 박 시장과 가까운 사이로 알려진 최장집 고려대 명예교수도 조문 후 기자들과 만나 "너무 놀랐다"며 "앞으로 할 일도 많은데, 꼭 이러시지 않아도 되는데…"라며 말을 잇지 못했다. 박 시장의 성추행 의혹에는 "죽음으로서 모든 것을 답했다고 본다"며 "그래서 조문했다"고 덧붙였다.

정몽준 아산재단 이사장과 김현미 국토교통부 장관, 박남춘 인천광역시장, 김기문 중소기업중앙회장, 서정협 서울시장 권한대행(행정1부시장)도 이날 빈소를 찾았다.

빈소가 차려졌던 첫날인 전날 해리 해리스 주한 미국대사와 도미타 고지 주한 일본대사가 조문한 데 이어 다른 나라의 주한 외교 사절들도 이날 오전부터 빈소를 찾았다.

현재 빈소에는 박 시장의 복심으로 알려진 박홍근 더불어민주당 의원이 상주 역할을 하면서 유족과 함께 자리를 지키고 있는 것으로 전해졌다.

한편, 서울시에 따르면 해외 체류중인 박 시장의 아들 박주신 씨가 빈소를 지키기 위해 귀국중이다. 박 씨는 이날 오후 인천국제공항을 통해 입국할 것으로 알려졌다.

박 씨는 지난 2012년부터 영국에 머물러 왔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 해외 입국자는 2주간 의무 자가격리를 해야 한다. 다만 인천공항 검체 검사에서 음성 판정을 받고, 본인이나 배우자의 직계존비속, 형제자매 장례식에 참여하는 경우에는 자가격리를 면제 받을 수 있다.

서울시와 유족은 박 시장의 장례를 5일간의 서울특별시장(葬)으로 치르기로 했지만 구체적인 장례 절차 등은 아직 정해지지 않았다.

장례식장은 박 시장의 지인이나 가족들의 조문만 허용하고 있으며 취재진이나 일반 시민의 조문은 금지된 상태다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr