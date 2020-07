항만운송장비도 미세먼저 잡는 LNG하이브리드 시대

부산항만공사, 친환경 셔틀캐리어 개발해 항만을 쾌적하게

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 항만 내 화물 이동 장비의 유해가스를 없애 미세먼지를 획기적으로 줄이는 기술 개발이 시작됐다.

부산항만공사(BPA)가 부산항을 친환경 항만으로 조성하기 위해 ‘LNG 하이브리드 셔틀캐리어(S/C) 연구개발 사업’에 착수했다고 10일 밝혔다.

셔틀캐리어는 컨테이너를 안벽에서 장치장으로 이송해 주는 장비로, 부산 신항 5부두에는 28기의 경유 셔틀캐리어가 운영되고 있어 유해가스(PM10, PM2.5, SOx, NOx 등) 배출 등에 대한 문제점이 제기돼 왔다.

부산항만공사는 디젤 셔틀캐리어를 LNG 하이브리드 셔틀캐리어로 개조하는 기술 개발로 항만 내 대기오염물질 감축에 나선 것이다.

이번 사업은 BPA가 디젤 셔틀캐리어 2기를 구매해 LNG-하이브리드 셔틀캐리어로 개조하는 것이다. 1기는 신규 개장하는 신항 서컨테이너터미널에 시범 도입하고 나머지 1기는 항만운송노동조합 근로자들이 교육용 장비로 활용할 수 있도록 한국항만연수원 부산연수원에 임대할 계획이다.

남기찬 BPA사장은 “친환경 항만하역장비 개발과 도입에 적극적으로 참여해 항만의 대기질 개선과 근로자의 업무환경 개선을 물론이고 친환경 하역장비 개발 기술 확보에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr