[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 코스나인 =운영·시설자금 및 채무상환 위해 20억 규모 전환사채 발행 결정

◆ 엔에스엔 =타법인 증권 취득 위해 52억원 규모 유상증자 결정

◆ 레이 =제이엠아이인터내셔날과 110억원 규모 3중 덴탈마스크 공급계약 체결

◆ 자안 =신규사업 위해 25억원 상당에 경기도 안산시 아파트형 공장, 26억원 규모 신규 설비 확보

◆ 인콘 =운영자금 조달 위해 30억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 버추얼텍 =운영자금 마련 위해 20억원 규모 유상증자 결정

◆ KCC건설 =리건인베스트먼트피에프브이에 1300억원 규모 채무보증 결정

◆ 시노펙스 =프론텍 흡수합별 결정

◆ 라이트론 =보통주 9191주 주식소각 결정

◆ 해성옵틱스 =운영자금용 150억원, 타법인 주식 취등용 50억원 규모 전환사채 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr