속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 8일 오후 검언유착 사건 관련 추미애 법무부 장관의 수사지휘에 대한 입장을 발표할 것으로 알려졌다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr