[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 배슬기가 다이어트 선언 후 근황을 공개했다.

배슬기는 6일 자신의 인스타그램에 "요즘 들어 사진 찍을 때 가만히 있기가 힘들어졌다. 남이섬 나들이"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

사진에는 노란색 반팔 티셔츠와 검은색 반바지를 착용한 배슬기가 긴 팔 다리를 뽐내는 모습이 담겼다.

특히 배슬기는 최근 "반성합니다. 먹는 게 너무 즐거운 나머지 체중계를 멀리한 채 정신줄을 놨네요"라고 58.4kg 몸무게를 공개하며 다이어트를 선언한 바 있다.

그래서인지 더 날씬해진 듯한 외모를 자랑한 배슬기의 모습은 누리꾼들에게 "다이어트를 하지 않아도 충분히 예쁘다"는 반응을 이끌어내고 있다.

한편, 배슬기는 지난해 웹드라마 '슬기로운 안전생활'에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr