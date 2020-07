김종인 "정부, '정의와 공정' 내세웠지만…불공정·비정의의 화신"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 6일 회의에서 "이 정부가 정의와 공정을 특권처럼 내세웠지만 불공정·비정의의 화신처럼 모든 정책에서 임했다"며 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 오전 비대위 회의 브리핑에서 김 위원장이 이같이 발언했다고 전했다.

이와 관련, 통합당은 향후 정책위 산하에 특위와 태스크포스(TF)를 마련하고 국민들이 체감한 불공정·비정의 사례를 모을 계획이다.

또 김 위원장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과정도, 과거 정부의 축적된 기반을 바탕으로 한 것이면서 자신들의 성공 비결인 것처럼 이야기하고, 그것(과거 정부의 업적)을 감추는 것은 정의롭지 못한 행위"라고 첨언하기도 했다.

이날 오후 김 위원장은 수원 서남부 당협위원장과의 오찬을 가진 후 수원 영동시장을 방문해 상인들과 간담회를 갖는다. 김 대변인은 "총선 때 가장 격전지였던 수도권 원외 당협위원장과 만나 총선 패배 요인을 듣기 위한 것"이라며 "시장 상인 간담회의 경우, 코로나19 이후 정부정책이 제대로 나오고 있지 않아 소상공인·자영업자들로부터 현장 어려움을 들을 예정"이라고 말했다.

부동산 투기 대책과 관련해서는 "투기를 잡으려면 경제 전반 기획능력을 총동원해야 하는데, 부총리 책임으로 해도 될까말까 한 것을 국토부 장관을 앞세워 단기적 처방에 의존하고 있다"며 "여러분이 필요한 곳에 주택이 공급되는, 필요한 분들이 집 구할수 있는 방안을 마련할 것"이라고 설명했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr