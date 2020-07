LGU+, LG헬로비전-미디어로그와 아이돌 예능 콘텐츠 제작

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 42,010 전일가 12,300 2020.07.06 09:07 장중(20분지연) close 는 자회사 LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,005 전일대비 15 등락률 +0.38% 거래량 1,094 전일가 3,990 2020.07.06 09:07 장중(20분지연) close , 미디어로그와 아이돌이 출연하는 야외 힐링 버라이어티 프로그램 '아이돌Pick크닉' 30편을 공동 제작해 'U+아이돌Live'와 LG헬로비전 지역채널을 통해 단독 공개한다고 6일 밝혔다.

아이돌Pick크닉은 영화배우 신현준과 개그맨 이승윤이 고정 MC로 출연한다. 게스트 아이돌과 함께 지역의 일자리, 먹거리, 볼거리를 체험한다. 화려한 무대에서 벗어난 인기 아이돌이 물 맑고 공기 좋은 전국 각지를 찾아 일손을 돕고 여행도 하고, 어르신들과 공감대를 형성하며 몸과 마음을 정화하는 야외 힐링 예능 프로그램이다.

출연 아이돌 별 3편으로 구성됐고, 주 1회 방송된다. LG유플러스의 U+아이돌Live 모바일과 인터넷TV(IPTV) 앱을 통해 이날부터 매주 월요일 오후 5시 공개된다. LG헬로비전 지역채널 헬로tv 25번에서도 매주 목요일 오후 7시 40분에 볼 수 있다. 첫 번째 게스트는 5인조 보이그룹 'CIX(씨아이엑스)'다. 이들은 강원도 정선에서 지역 일손을 돕는다.

LG유플러스는 다수의 U+아이돌Live 오리지널 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 아이돌 팬심을 공략할 수 있는 콘텐츠 기획에 참여했다. LG헬로비전은 다년간의 방송 프로그램과 콘텐츠 기획, 제작 경험을 활용해 콘텐츠 제작을 맡았다. 미디어로그는 방송 이후 콘텐츠 활용 방안을 모색한다.

U+아이돌Live는 LG유플러스 고객뿐만 아니라 타사 고객도 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓을 통해 내려 받아 무료로 이용할 수 있다.

김민구 LG유플러스 모바일서비스담당은 "앞으로 LG헬로비전, 미디어로그와 함께 공동 제작 콘텐츠를 확대하며 빠르게 변하는 미디어 환경에서 경쟁력을 확보할 계획"이라고 말했다.

