HDC현산 "아시아나항공 기업결합신고 마무리…인수 재점검 중"

[아시아경제 문제원 기자] HDC현대산업개발은 2일 오후 아시아나항공 인수와 관련해 러시아 경쟁당국으로부터 기업결합신고 절차가 마무리됐음을 통보받았고 인수상황 재점검 등 협의를 진행 중이라고 3일 밝혔다.

앞서 HDC현대산업개발은 미래에셋대우와 아시아나항공 인수에 참여해 지난해 12월 금호산업, 아시아나항공과 각각 주식매매계약 및 신주인수계약을 체결했다. 올해 1월부터는 한국 공정거래위원회를 시작으로 미국과 중국, 러시아, 터키, 카자흐스탄에서 인수 선행조건 중 일부인 기업결합승인 절차를 밟아왔다.

러시아를 끝으로 기업결합승인 절차는 마무리됐다. 하지만 계약상 매도인 등의 진술과 보장이 중요한 면에서 모두 진실돼야 하고, 의무가 모두 이행되는 등 다른 선행조건이 동시에 충족돼야 거래 종결의무가 발생한다는 것이 HDC현대산업개발 입장이다.

HDC현대산업개발은 "계약 체결일 이후 아시아나항공의 인수에 중대한 부정적 영향을 초래하는 것은 물론 인수 가치를 현저히 훼손하는 여러 상황들이 발생했다"며 "계약 당사자들을 비롯한 채권단에 인수상황 재점검을 요청했고, 현재 이에 대한 협의가 진행되고 있다"고 설명했다.

