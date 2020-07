고흥군, 내·외부 추천 친절직원·우수부서 시상

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 1일 친절직원 4명(실과소 2, 읍면 2)과 함께 상반기 전화친절도 평가 우수부서(12개)에 대해 시상을 했다고 밝혔다.

이번에 뽑힌 친절직원은 종합민원과 이혜연 주무관, 인구정책과 류사석 팀장, 풍양면 노미희 팀장, 도양읍 신희규 주무관이 그 주인공이며, 상반기 전화친절도 우수부서는 관광과와 동일면 등 12개 부서이다.

친절직원은 주민으로부터 고흥군 홈페이지 내 ‘칭찬합시다’ 게시판, 군청과 읍면에 비치된 친절·청렴 고함을 통한 외부 추천과 함께 전 직원 설문 투표 결과인 내부 추천을 종합해 선정했다.

또 친절 우수부서는 부서장 관심도, 직원 참여도, 전화친절도 조사 등을 종합적으로 평가해 실과소와 읍면 12개 부서를 선정했다.

군 관계자는 “친절직원과 친절 우수부서 시상을 통해 친절의 의미를 전 직원이 되새겨 보고 군민이 공감하는 친절한 고흥을 만들기 위해 친절행정 서비스 제공에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

