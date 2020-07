경기도, 나눔의 집 '현장조사' 벌인다…민관합동조사단 꾸려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '나눔의 집'에 대한 사회적 불신이 가라앉지 않음에 따라 민관합동조사단을 꾸리고 본격 현장조사에 나선다.

경기도는 사회복지법인 대한불교조계종 '나눔의 집'에 대한 정상화 방안 마련을 위해 '민관합동조사단'을 꾸리고 6일부터 조사를 시작한다고 1일 밝혔다.

도는 최근 나눔의 집에 대한 특별점검 이후 행정처분과 수사의뢰에도 불구하고 민원이 지속적으로 발생하는 등 도민들의 불신이 해소되지 않아 조사단을 구성했다.

민관합동조사단은 경기도 복지국장과 경기도의회 추천 도의원, 민간인 2명이 공동단장을 맡는다.

조사단은 앞으로 ▲행정조사 ▲인권조사 ▲회계조사 ▲역사적 가치반 등 4개 반으로 이뤄진 현장조사반과 이들의 활동을 지원할 행정지원반으로 구성된다. 도와 광주시 공무원이 참가한다.

공동단장은 이병우 도 복지국장과 도의회 추천 도의원, 민간 인사인 조영선 전 국가인권위원회 사무총장과 송기춘 전북대 법학전문대학원 교수가 맡았다.

현장조사 활동은 오는 17일까지 한시적으로 진행된다. 조사단은 법인ㆍ시설운영, 인권침해, 회계처리에 대한 사항 등 민원사항을 중심으로 객관적 사실조사 뒤 이를 통해 법인 및 시설 운영을 위한 개선 방안을 제시할 계획이다.

도는 조사결과를 투명하게 공개한다.

앞서 도는 지난 5월 13~15일 특별점검을 실시해 입소자 및 종사자 건강관리 소홀, 보조금 용도외 사용, 후원금 관리 부적정, 회계관리 부적정 등을 적발했다. 이후 행정처분 절차를 진행하고 있다.

