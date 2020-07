조선대 일자리센터 ‘취업역량 자격취등과정’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 오는 7일부터 16일까지 재학생들을 대상으로 디지털미디어와 빅데이터 분석역량을 함양시키고자 마련한 ‘4차 산업혁명 대비 취업역량 자격취득과정’을 진행한다고 1일 밝혔다.

‘Adobe Media를 활용한 1인 미디어 연출 자격과정’은 사진편집 프로그램을 활용한 디지털 콘텐츠 제작에 대한 전반적인 내용을 다룬다.

이 프로그램은 어도비(Adobe)사가 공인하는 국제 자격시험 ACA(Adobe Certified Associate) 자격취득을 목표로 진행된다. 국제 자격시험 자격증 취득 시 해외 진학이나 취업 등에 유용해 학생들의 국제 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

‘구글 애널리틱스 자격과정’은 직무능력 향상을 위한 프로그램으로 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 대표적인 웹 분석 솔루션인 구글 애널리틱스(Google Analytics·GA) 자격 취득(GAIQ)을 목표로 진행된다.

윤오남 대학일자리센터장은 “앞으로 4차 산업혁명 시대에 필요한 디지털 미디어 교육과 현장 활용도가 높은 데이터 분석역량을 강화시킬 수 있는 취업프로그램을 지원해 재학생들의 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

