부산 기장군, ‘따뜻한 반찬’이 찾아갑니다

기장읍사회보장협의체, 저소득층 반찬배달사업 ‘따뜻한 情찬’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 저소득층 가정에 반찬을 배달해주는 ‘따뜻한 사업’이 부산 기장군에서 펼쳐지고 있다.

부산 기장군은 기장읍과 기장읍지역사회보장협의체가 기장지역자활센터(더도이축산직영점 기장점)와 업무협약식을 맺고 6월부터 저소득층 반찬배달사업인 ‘따뜻한 情(정)찬’을 전개하고 있다고 1일 밝혔다.

이 사업은 기장읍지역사회보장협의체 지역특화사업으로 반찬 마련에 어려움을 겪는 저소득층 24세대를 뽑아 지역사회보장협의체 위원과 함께 가정을 방문해 월 2회, 4종류의 밑반찬을 지원하는 것이다.

반찬을 전달받은 한 주민은 “거동이 불편하고 코로나19로 외출이 더 힘든 상황에 반찬을 만들어 직접 갖다 줘 큰 도움이 된다?며 고마움을 표했다.

기장읍지역사회보장협의체 관계자는 “식사 해결에 어려움을 겪는 분들에게 큰 도움이 되길 바라며, 앞으로도 복지 사각지대에 있는 이웃들을 살필 수 있는 사업을 지속적으로 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.

