부안군, 기획공연 ‘판타스틱 뮤지엄’ 3일 공연

오전10시 30분, 오후 7시 30분 부안예술회관 2층 공연장

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 부안군이 공연장 상주단체 육성 지원사업으로 추진하고 있는 기획공연 “판타스틱 뮤지엄”이 오는 3일 오전10시 30분, 오후 7시 30분 부안예술회관 2층 공연장에서 펼쳐진다.

1일 부안군에 따르면 댄스뮤지컬 ‘판타스틱 뮤지엄’은 2회 공연으로 또 하나의 판타지 뮤지컬 시리즈로 현실에서 만나는 판타지 속 작품과 상상 속 작품들이 판타지의 벽을 허물고 관객과 만나 현실에서 경험하지 못한 즐거움과 환상을 느낄 수 있을 것이다.

공연의 줄거리는 샐러리맨 박씨의 판타지 박물관 체험기로 바쁜 샐러리맨 박씨는 우연히 박물관 공연 티켓을 가지게 되고 과다업무로 인해 박물관 공연에 늦게 되는 등의 경험을 통해 여유 없는 빡빡한 인간이었다는 걸 느끼면서 자신의 삶에 대해서 고민하기 시작한다.

군은 박물관 속 작품들이 바쁜 샐러리맨 박씨에게 전달하고 싶은 것이 과연 무엇인지 이번 공연에서 해답을 찾기를 추천한다고 밝혔다.

군 관계자는 “부안에서 펼쳐지는 판타지 페스티벌 세계로 초대하며, 아이들과 함께 손잡고 오셔서 즐거운 판타지 세계 속으로 빠져보시길 바란다”고 말했다.

이번 공연은 공연 시작 전 30분 전에 선착순 무료(전체관람가)로 입장이 가능하다. 자세한 사항은 부안 군청 홈페이지를 참조하면 된다.

