경남교육청, 제47차 경남영농학생전진대회 개최

농업계고 3교 분야별로 진행 … 163명 참가

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 제47차 경남영농학생전진대회를 김해생명과학고등학교와 경남자영고등학교, 함양제일고등학교에서 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 지난 달 30일 개최된 것으로, 매년 김해생명과학고에서 개최했지만, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 고려해 3개교에서 동시에 진행됐다.

전공경진대회는 경남 자영고 35명, 함양 제일고 20명, 김해생명과학고 48명의 학생들이 자웅을 겨뤘고, 김해생명과학고에서는 과제이수발표분야에 11명, 실무경진분야에 41명, 글로벌리더십대회에 8명 총 108명의 학생이 참가했다.

이번 대회에서 입상한 72명의 학생은 9월 23일~24일까지 경북 한국생명과학고에서 열리는 전국영농학생전진대회에 경남 대표 선수로 참가하게 된다.

정홍균 경남교육청 창의인재과장은 “올해 대회는 지역사회와 연계한 다양한 형태로 준비를 해 왔다”며 “미래 농촌발전을 위해 열정적인 영농인이 되어 줄 것”을 당부했다.

