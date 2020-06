하반기 첫날 코스피 상승 개장…2120선 유지

[아시아경제 금보령 기자] 하반기를 시작하는 1일 코스피 지수는 상승 개장하며 2120선을 유지했다.

이날 오전 9시20분 코스피 지수는 전장 대비 14.38포인트(0.68%) 상승한 2122.62를 기록했다.

코스피는 전거래일보다 20.48포인트(0.97%) 오른 2128.81로 시작해 강세를 이어갔다.

유가증권시장에서는 개인과 외국인이 각각 427억원, 99억원을 순매수했고, 기관이 527억원을 순매도했다.

업종별로 음식료품(1.01%), 철강·금속(2.02%), 전기·전자(1.01%) 등이 상승했고, 전기·가스업(0.32%), 섬유·의복(1.32%) 등이 하락했다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 400 등락률 +0.76% 거래량 4,125,556 전일가 52,800 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.95%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 1,000 등락률 +1.18% 거래량 655,008 전일가 85,100 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (1.41%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 4,500 등락률 +1.69% 거래량 204,278 전일가 267,000 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (1.87%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 500,000 전일대비 9,500 등락률 +1.94% 거래량 139,494 전일가 490,500 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (2.34%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 5,500 등락률 +2.06% 거래량 204,061 전일가 267,500 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (2.24%) 등이 올랐으나, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 28,763 전일가 775,000 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.26%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 2,500 등락률 -0.82% 거래량 150,206 전일가 306,000 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.33%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 500 등락률 -0.43% 거래량 68,421 전일가 116,000 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.43%) 등이 내렸다.

같은 시각 코스닥도 전일 대비 2.59포인트(0.35%) 오른 740.56이었다.

코스닥은 전거래일보다 5.56포인트(0.75%) 상승한 743.53으로 개장한 뒤 오름세를 유지하고 있다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인이 각각 233억원, 30억원어치를 순매수한 반면 기관은 239억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 반도체(1.67%), 종이·목재(1.76%), 인터넷(1.57%) 등은 올랐고, 오락·문화(0.98%), 화학(0.24%) 등은 내렸다.

시총 상위 기업 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 107,600 전일대비 800 등락률 -0.74% 거래량 289,812 전일가 108,400 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.37%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 2,000 등락률 -2.16% 거래량 223,657 전일가 92,600 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (1.62%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,000 전일대비 1,900 등락률 -1.50% 거래량 74,359 전일가 126,900 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (0.63%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 218,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 218,000 2020.07.01 00:00 장중(20분지연) close (0.41%) 등이 하락했고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 1,500 등락률 +1.33% 거래량 204,152 전일가 112,800 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (1.51%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 125,300 전일대비 4,800 등락률 +3.98% 거래량 244,146 전일가 120,500 2020.07.01 09:29 장중(20분지연) close (4.56%) 등이 상승했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr