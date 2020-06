롯데제과 쁘띠 몽쉘, 새로운 맛으로 단장한 신제품 2종 출시

[아시아경제 이선애 기자] 롯데제과가 ‘쁘띠 몽쉘’의 리뉴얼을 진행, 새로운 맛의 신제품 2종 ‘쁘띠 몽쉘 커스타드&카라멜’, ‘쁘띠 몽쉘 레몬&그린티’를 출시했다고 1일 밝혔다.

이번 새롭게 선보인 ‘쁘띠 몽쉘’ 2종은 두 가지의 색다른 맛을 한 번에 맛볼 수 있다. 또 새로운 맛으로 리뉴얼하면서 기존 제품보다 중량 및 크림 함량을 3% 가량 높여 맛과 풍미를 한층 더 살렸다.

‘쁘띠 몽쉘 커스타드&카라멜’은 달콤한 캐러멜 케이크 속에 고소한 커스타드 크림과 잼이 들어가 있어 쌉싸름한 커피와 함께 먹기 좋다. ‘쁘띠 몽쉘 레몬&그린티’는 녹차 케이크 속에 상큼달콤한 레몬 크림과 잼이 들어가 있어 차와 잘 어울린다.

한편 ‘쁘띠 몽쉘’은 작년 1월경 ‘쁘띠 몽쉘 크림’과 ‘쁘띠 몽쉘 카카오’ 2종을 출시, 한 입에 먹을 수 있도록 아담한 크기로 만들고 생크림 함량도 높이는 등 맛과 풍미를 한층 업그레이드하며 작년 연간 100억원 이상의 매출을 올리는 등 소비자의 인기를 끌었다.

