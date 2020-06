전승일 광주 서구의원, 의정활동·봉사정신 ‘호평’

주민단체로부터 올해 네 번째 감사패

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전승일 광주광역시 서구의원(사회도시위원장)이 왕성한 의정활동과 남다른 봉사정신으로 지역민들로부터 호평을 받고 있다.

28일 광주 서구의회 등에 따르면 전 의원은 최근 서구 화정1동 주민자치위원회로부터 감사패를 받았다.

이는 지난 2월 대한전문건설협회로부터 받은 감사장을 시작으로 지난 2일에는 동 지역사회보장협의체로부터, 17일에는 농성1동 자생단체 일동으로부터 받은 감사패에 이은 네 번째 감사패다.

전 의원은 서구의회 사회도시위원장으로 직무를 수행하면서 탁월한 리더십과 남다른 봉사정신으로 지역민들로부터 호평을 받고 있으며 주민주체의 복지공동체 구현에 앞장서 왔다.

또 사회적 약자를 위한 조례를 발의하는 등 왕성한 의정활동과 함께 코로나19 퇴치를 위한 방역활동, 그리고 광고물 및 불법쓰레기 수거, 취약지 청소를 함께 하는 등 초심을 잃지 않는 모범적인 모습을 보여 오기도 했다.

전 의원은 “주민을 위해 더 열심히 일하라는 뜻으로 생각하고, 계속해서 주민들과 마을 현안을 해결하기 위해 열심히 발로 뛰면서 주민들의 삶의 질이 향상될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다

