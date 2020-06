[포토] 롯데아울렛 광주월드컵점, SNS로 고객과 소통

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 지난 26일 롯데아울렛 광주월드컵점 구호매장에서 시즌오프를 맞아 고객과 소통하기 위해 샵매니저가 직접 SNS상에서 소비자들에게 올 시즌 상품과 아이템을 설명하고 있다. 삼성물산 ‘구호’ 매장는 최근 코로나19로 비대면 문화가 확산되고 쇼핑 트렌드로 자리 잡고 있어 처음으로 진행 했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr