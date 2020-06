'개그콘서트' 박준형, 눈물의 무갈이·봉숭아학당 졸업식…"개콘은 첫사랑·선물"

아시아경제 박희은 인턴기자] 21년을 이어온 '개그콘서트' 마지막회가 방송됐다.

26일 방영된 KBS2 '개그콘서트'(이하 개콘) 최종회에는 반가운 얼굴들이 등장해 마지막 무대를 함께 했다.

앞서 KBS는 20여 년간 대한민국의 대표 코미디 프로그램으로 시청자에게 꾸준한 사랑을 받았던 '개그콘서트'의 휴식기를 선언했다. 이에 개그맨들은 20여 년간 역사를 마무리하는 마지막 무대를 선보였다.

이날 방송에서 김대희와 신봉선은 '마지막 새 코너'로 라스트쇼를 시작했다. 이들은 '개콘'의 장례식을 연출했다. 신봉선은 "'개콘' 못 보낸다"고 외쳤다. 김대희는 "21년 살았으면 호상"이라고 말했다.

곧이어 김원효, 박성호, 박성광, 윤택, 박준형 등이 등장해 다양한 개그를 선보였다. 특히, '갈갈이' 박준형은 눈물을 참으며 마지막 무 갈기에 나섰다.

'슈트맨' 캐릭터들은 '누가 죄인인가' 코너로 뮤지컬 같은 무대를 완성했다. '마빡치기' 열풍을 몰고 오고, 다양한 유행어를 배출한 '개콘'은 추억의 코너, 캐릭터들을 소환했다.

'개콘은 사랑을 싣고'에는 이수지, 김영희, 정대호 등이 등장했다. 연예부 기자들이 꼽은 최고의 코너 '시청률의 제왕'에서는 박성광이 막장 드라마를 펼쳐냈다.

'개콘'의 한 애청자는 과거 '네가지' 코너 덕에 '인싸'로 거듭났다고 했다. 허경환, 박영진, 양상국 등이 '네가지' 무대에 올랐다.

코미디언들은 '나에게 개그콘서트란?' 질문에 대답했다. 양상국은 "아무것도 볼 것 없는 나를 스타로 만들어준 특급매니저"라고 답했다. 송준근은 "밤하늘. 많은 별을 빛나게 해준 곳이다. 저 역시 밤하늘의 작은 별이 될 수 있어 행복했다"고 했다.

박성호는 "요람에서 무덤까지다. 시작과 끝을 함께하는 마음이 힘들다"고 털어놨다.

박준형은 "'개콘'이 있어서 이름을 알릴 수 있었고 '개콘'이 있어서 사랑받을 수 있었다. 지금의 저를 있게 해준 프로그램"이라면서 "'개콘'은 나였다"고 전했다.

또, 임재범과 박소라는 '20대'라고 대답했다. 이밖에 '첫사랑', '선물', '일기' 등 다양한 출연진들의 대답이 나왔다.

마지막 코너는'개그콘서트' 대표 코너 '봉숭아학당'이었다. 김대희가 선생님으로 등장, '졸업'을 주제로 한 무대가 펼쳐졌다.

고시생 박휘순, 곤잘레스 송중근, 이병원 이세진, NAN기자 안상태, 왕비호 윤형빈 등 추억의 캐릭터들이 소환됐다.

분장실 강선생 강유미는 영화 '베놈' 분장을 하고 무대에 올라 "이제 유튜브가 대세다. 채널을 개설하라"고 말했다.

코미디언들은 "20여 년 시간 동안 추억 속에 조금이나마 '개콘'이 함께한다면 잊지 말아달라"고 당부했다. 이날 졸업식은 '개그콘서트'와 함께 해온 이태선 밴드의 연주로 끝났다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr