전북도교육청·국회의원 교육 발전 간담회

26일 국회서 전북 교육 현안 문제 등 논의

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북도교육청과 전북지역 국회의원들이 교육 현안을 해결하고, 발전 방안을 모색하는데 적극 협력키로 했다고 밝혔다.

26일 도교육청에 따르면 서울 국회의원 회관에서 ‘전북 국회의원 초청 교육 정책 간담회’를 개최했다.

이날 간담회는 전북 교육청의 당면 과제를 도내 국회의원들에게 설명하고 협력 방안을 모색하기 위한 자리로, 김승환 교육감을 비롯한 도교육청 간부진과 안호영 민주당 전북도당 위원장 등 김성주, 신영대, 김수흥, 한병도, 윤준병, 이원택, 무소속 이용호 의원이 참석했다.

김 교육감은 이날 인사말을 통해 “전북 교육 정책과 교육 현안을 설명할 수 있는 기회를 갖게 돼 감사하다”며 “코로나 사태로 어려운 시기지만 전주 에코시티 제2중학교 신설, 전북교육발물관 건립 등의 현안에 대한 정치권의 협력 방안을 제안하고 싶다"고 말했다.

안호영 위원장은 “교육은 누구나 다 관심을 가져야 하는 문제”라며 “전북 출신 의원 중에 교육위 의원이 없는 것은 아쉽지만 관심을 가지고 공동의 힘을 모아 간다면 현안문제를 해결하는 데 도움이 될 것”이라고 강조했다.

