◇ 부이사관(3급) 승진

▲농축산식품국장 김경호

◇부이사관 전보 및 전출

▲도민안전실장 안병옥 ▲관광문화국장 김병주▲보건복지국장 직무대리 강영구 ▲ 한전공대설립지원단장 직무대리 지영배 ▲공무원교육원장 직무대리 김선호▲광양만권경제자유구역청행정개발본부장 최성진▲순천부시장 임채영

◇서기관급(4급) 전보 및 전출

▲비서실장 손점식 ▲대변인 이건섭 ▲기업도시담당관 최형열 ▲전남도립도서관장 정석호 ▲자치행정국 고병주▲ 담양부군수 김영신 ▲화순부군수 김종갑▲강진부군수 이상심 ▲해남부군수 강상구 ▲영암부군수 박종필 ▲함평부군수 고동석 ▲완도부군수 봉진문

