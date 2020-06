[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 25일 새마을운동 50주년을 맞아 "지난 50년이 인간 중심, 물질 중심의 '잘 살기 운동'이었다면, 앞으로 50년은 생명 중심, 문화 중심의 '더불어 살기 운동'"이라고 말했다.

정 총리는 이날 경기도 성남시 분당구 새마을중앙연수원에서 열린 '새마을운동 50주년 기념식'에서 "새마을운동은 대한민국 발전의 큰 원동력"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "(새마을운동은) 한국전쟁으로 폐허가 된 대한민국에 긍정의 씨앗을 뿌렸고, 그 변화의 싹이 자라나 국민소득 3만 달러, 세계 10위권의 경제대국 대한민국이라고 하는 큰 나무를 만들었다"고 평가했다.

그러면서 "지금 우리는 전례 없는 위기상황에 놓여 있다"며 "위기 상황을 돌파하는 힘은 '변화와 혁신'이다. '관점의 변화'가 아닌 '중심의 이동'이 필요하다"고 강조했다.

