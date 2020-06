코로나 대응나선 SK텔레콤 AI서비스 "경남 확진자 40% 확인"

‘누구 케어콜’ 적용 한달 간 코로나19 관련 대상자에 2.4만 콜 ? 258시간 통화

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤의 인공지능(AI) 전화 모니터링 시스템인 ‘누구 케어콜’이 경상남도 지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 도우미 역할을 톡톡히 해내고 있다.

25일 SK텔레콤과 경상남도에 따르면 지난 한달간 누구 케어콜을 통해 경남 지역 코로나19 자가격리·능동감시 대상자에 대한 전화 모니터링을 진행한 결과, 보건소의 관련 업무가 85% 감소한 것으로 확인됐다. 또한 신규 확진자 40%를 발견하는 성과도 거뒀다.

누구 케어콜은 SK텔레콤이 자사의 인공지능 누구(NUGU)를 활용, 코로나19에 대응하기 위해 개발한 시스템이다. 지난 달 20일부터 경상남도 지역 18개 시군 20개 보건소에 적용돼 자가격리?능동감시 대상자의 발열·체온·기침?목아픔 등 코로나19 관련 증상 발현 여부를 체크해왔다.

SK텔레콤의 누구 케어콜은 지난 한달간 이 지역 자가격리·능동감시 대상자 2442명을 대상으로 2만4000콜, 258시간의 전화 모니터링을 진행한 것으로 파악된다. 경상남도측은 "누구 케어콜 도입 후 보건소의 전화 모니터링 관련 업무가 약 85% 가량 감소하는 등 코로나19 발생 후 과중해진 현장의 업무 경감에 도움이 됐다"고 전했다.

SK텔레콤은 경상남도 및 현장 보건소와의 지속적인 소통을 통해 지역별 맞춤 솔루션 개발이나 AI 수신 시나리오 추가 등을 진행할 예정이다.

이현아 SK텔레콤 AI서비스단장은 “코로나 19의 방역을 위해 각계에서 수고해주시는 분들의 노고를 조금이나마 덜어드리고자 ‘누구 케어콜’을 도입했다”며 “앞으로도 인공지능 서비스와 기술을 통해 사회적 가치를 지속적으로 창출하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr