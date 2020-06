[아시아경제 오주연 기자] 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 512 전일대비 41 등락률 +8.70% 거래량 14,967,205 전일가 471 2020.06.24 15:30 장마감 close 은 자안그룹(주)과 합병추진설에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "신규사업을 위해 복수의 회사와 다양한 전략을 검토 중에 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없다"며 "진행사항에 대해서는 오는 9월 23일까지 재공시 하겠다"고 밝혔다. 이번 공시는 지난 5월22일 조회공시요구에 대한 답변(미확정)과 관련한 재공시 답변이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr