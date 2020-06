국립세종수목원 4년 만에 ‘제 모습’…식·생물 다양성 갖춰 10월 개장

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국립세종수목원이 착공 4년 만에 제 모습을 찾았다. 개장은 오는 10월 예정됐다.

24일 산림청에 따르면 국립세종수목원은 2016년 6월 착공해 지난달 준공을 마쳤다. 세종시 중앙녹지 공간에 마련된 이 수목원은 총사업비 1518억원을 들여 조성됐으며 10월 중 정식 개장된다.

도심 속에 터를 잡은 세종수목원은 축구장 90개와 맞먹는 65㏊ 규모로 조성됐다.

특히 한국 식물문화를 한눈에 보여주는 전통정원, 분재원, 민속식물원 등 주제별 전시원을 마련하고 총 2450종에 110만여 본의 식물의 식재함으로써 개장 후 수목원 내방객이 다양한 식물을 한자리에서 접할 수 있는 환경을 갖췄다.

또 국내 최대 식물전시 온실로 겨울철에도 관람 가능한 사계절 수목원을 마련한 점, 금강수를 이용한 인공수로인 청류 지원(2.4㎞)을 조성해 다양한 수변공간을 연출하는 동시에 다양한 생물 서식처로 활용될 수 있게 한 점은 국립세종수목원이 다른 수목원과 비교되는 특·장점이 된다고 산림청은 설명한다.

현재는 막바지 개장 준비가 진행되는 중으로 내달부터는 공공기관인 한국수목원관리원이 위탁·관리를 맡을 예정이다.

박종호 산림청장은 “2012년 기본계획을 시작으로 지난달 세종수목원이 제 모습을 찾아가고 있다”며 “오는 10월 세종수목원이 국민에 개방되면 안으로는 지역발전에 기여하고 밖으로는 新한류 시대세계인이 한번쯤 ‘꼭 와보고 싶은’ 명품 수목원으로 자리매김 할 수 있길 바라본다”고 말했다.

