[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부경찰서는 농산물시장에서 현금을 훔친 혐의(절도)로 A(64)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오후 7시 20분께 광주광역시 서구 한 농산물시장 한 과일가게에서 미리 준비한 공구로 출입문을 부수고 들어가 카운터 금고에 있던 현금 100만 원을 훔친 혐의를 받고 있다.

조사결과 A씨는 지난 8일부터 21일까지 총 4차례에 걸쳐 300만 원을 훔친 것으로 드러났다.

경찰은 농산물시장 추가피해자가 있는지 탐문하는 등 여죄를 수사할 예정이다.

