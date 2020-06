포항시, 노인복지회관 운영 재개 … 신체접촉 프로그램은 제한

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 지난 2월20일부터 휴관중인 노인복지회관을 22일부터 제한적으로 운영을 재개했다. 이강덕 포항시장은 이날 복지회관 현장을 찾아 마스크 착용과 발열체크 등 개인위생수칙 상황을 점검했다.

노인복지회관의 위탁 관리를 맡고 있는 포항시시설관리공단은 이날 운영 재개에 앞서 이용자 순번제 출석과 자율이용자 인원통제, 1일 2회 발열체크 및 소독, 시간차 구내식당 이용 등 근무자에 대한 감염병 대응 교육을 실시했다.

시설공단은 앞으로 가능한 교육 프로그램부터 제한적으로 운영을 시작한 뒤 탁구·당구·바둑 등 접촉 활동 프로그램의 경우 추이를 살펴가며 순차적으로 재개키로 했다. 다만 샤워실과 주간보호실, 노래방, 체력단련실, 스포츠댄스 등 밀접한 신체 접촉이 불가피한 시설과 프로그램은 재개 대상에서 제외했다.

포항시는 앞서 노인복지회관의 이용자가 크게 증가하자 지난해 10월부터 예산 4억6000만원(도비 2억3000만원, 시비 2억3000만원)을 투입해 회관 리모델링 공사를 지난 3월에 완공했다.

이강덕 시장은 "코로나19 확산으로 무료하고 위축됐던 어르신들의 일상이 복지회관의 운영 재개로 회복될 수 있기를 바란다"면서 "무엇보다 면역에 취약한 어르신들이 안심하고 시설을 이용하실 수 있도록 방역과 모니터링에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

