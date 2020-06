[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 더불어민주당 순천지역위원회가 22일 지역위원회 회의를 통해 제8대 순천시의회 후반기의회 의장 후보로 허유인의원(3선. 덕연,조곡)이 선출했다.

부의장 후보에는 박계수의원(재선. 해룡)이 선출 됐으며, 허유인의원은 제8대 의회 전반기의회에서 운영위원장을 역임했으며 박계수의원은 처음으로 의장단 후보에 선출됐다.

한편 순천시의회는 오는 7월1일 임시회를 열어 의장단을 구성할 예정이고 두 후보는 민주당 후보로 각각 의장과 부의장에 출마하게 된다.

무소속 이복남의원이 일찌감치 의장에 출마를 선언한 상태지만 순천시의회 24명의 의원 중 19명이 민주당 소속 의원으로 사실상 순천시의회 의장과 부의장에 당선된 셈이다.

