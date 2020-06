'도레미마켓' 정동원, 엑소 '걸프렌드' 받아쓰기에 "죄송합니다. 모르겠어요" 솔직 고백

[아시아경제 강혜수 기자] 20일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미 마켓'(이하 '놀토')에는 정동원이 출연해 받아쓰기(이하 '받쓰')에 도전하는 모습이 전파를 탔다.

이날 '놀토'는 엑소의 2015년 겨울 스페셜 앨범에 수록됐던 '걸프렌드(Girl X Friend)' 가사가 문제로 제출됐다. 엑소의 '걸프렌드'는 어린 시절 함께 했던 여자사람친구가 여자친구가 되었으면 좋겠다는 내용을 담은 곡이다. 트로트 가수 정동원은 '동백꽃 필 무렵'의 아역배우 김강훈과 게스트로 출연해 받쓰에 도전했다.

붐은 엑소의 '걸프렌드'를 소개하며 "고퀄리티 가사로 도레미들의 마음을 으르렁거리게 만든다"고 했는데, 이에 출연진들은 입을 모아 "엑소"라고 답해 눈길을 끌었다.

문제를 듣기 전 문세윤은 "상큼한 내용 같은데 들리지 않을까"라고 예상했고, 박나래 역시 "겨울 노래면 뭔가 템포도 조금..."..."이라며 쉽지 않을까란 예상을 했다. 김강훈과 정동원 역시 문제를 듣기 전 "준비 됐냐"는 붐의 말에 "네!"라고 씩씩하게 답해 기대를 모았다.

하지만 붐이 정동원에게 "걸프렌드 있냐"고 묻자 "네? 뭔 말이에요?"라고 멍하게 답해 웃음 자아냈다. 반면 같은 질문에 김강훈은 양손을 저으며 "없어요"라고 답했다.

엑소의 '걸프렌드'를 모두 듣고 난 후, 패널들의 받쓰가 하나씩 공개됐다. 마지막으로 게스트인 정동원의 받쓰를 공개하기 전, 신동엽은 "이 프로그램 처음 만들 때부터 나이가 어릴수록 잘 듣는다. 실제로 테스트를 해봐도 나이 어린 사람들이 잘 듣더라"고 말했다.

하지만 정동원의 받쓰엔 귀여운 그림과 함께 "죄송합니다. 모르겠어요""라는 글이 써있어 출연진들의 웃음을 샀다. 이에 신동엽은 "한글자도??"라며 놀라움을 표시했고, 혜리는 "솔직해"라고 반응했다.

tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'은 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr