'구해줘 홈즈' 임영웅×김희재, 경기도 단독주택 '최대 5억' 매물 찾기 나선다

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 임영웅과 김희재가 단독주택 매물 찾기에 나선다.

?21일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 홈즈)의 '단독주택 특집! 2탄 경기 북부 편'에서는 오랜 아파트 생활에 지쳐 단독 주택을 원하는 의뢰인 가족이 등장한다.

의뢰인 가족은 주차 문제와 층간 소음 스트레스에 지쳐 단독 주택으로 이사를 결심했다고 한다. 현재 의정부에 거주 하고 있는 가족은 경기 북부 지역을 희망했다.

이들은 넓은 거실과 방 3개 이상 그리고 미니 텃밭을 바랐으며, 반려견과 미래의 손주들이 뛰놀 수 있는 넓은 마당도 희망했다. 예산은 매매가 최대 5억 5천만 원까지 가능하다고 밝혔다.

이에 복팀에서는 가수 임영웅과 김희재가 맞춤형 코디로 출격한다.

박나래는 임영웅을 '포천의 아들'로 소개하며, "보통 포천 하면 떠오르는 게 이동갈비였지만, 지금은 포천 하면 임영웅이다"라고 말한다. 그러자 임영웅은 "초등학교 4학년 때부터 지금까지 거주하고 있다"고 답했다.

이에 붐이 즉석에서 '포천'으로 이행시를 시켰지만, 임영웅은 당황하지 않고 재치 있게 대답했다는 후문이다.

또, 김희재는 '홈즈' 애청자를 자청한다. 이어 "꼭 한번 가보고 싶은 집이 있다"고 털어놔 궁금증을 자아낸다.

