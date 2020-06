[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] (재)경북도독립운동기념관 제3대 관장에 정진영 전 안동대학교 사학과 교수가 선임됐다. 임기는 3년이다.

정 신임 관장은 지난 4월 관장추천위원회 공모 절차에 따라 서류·면접 심사와 이사회 의결을 거쳐 19일 이철우 도지사로부터 임명장을 받았다. 안동 출신으로 안동고등학교를 졸업한 정 관장은 영남대학교 국사학과 및 동대학원 문학박사로 역사문화학회장을 지냈다.

이철우 도지사는 임명장을 수여하면서 "경북은 전국에서 가장 많은 독립운동가를 배출한 독립운동의 성지"라며 "신임 관장을 중심으로 전 직원이 단결해 경상북도독립운동기념관이 전국 최고의 독립운동 연구와 교육기관으로 제2의 도약을 해야 한다"고 주문했다.

