경북도교육청, 사립유치원 학부모부담 '수업료' 반환

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 학부모 부담 경감과 사립유치원 운영난 해소를 위해 3∼5월분 수업료 결손액 25억2000만원을 지원한다고 19일 밝혔다.

지원 대상은 학부모 부담금(수업료 포함)을 모두 반환하고, 소속 교원의 인건비 전액을 지급한 사립유치원이다. 도교육청은 사립유치원 제출 서류 확인을 통해 미 신청 유치원 1개원과 학부모 부담금이 없는 8개 유치원을 제외한 208개 유치원에 수업료 결손분을 지원한다.

3∼4월분 수업의 경우 결손분의 50%는 유치원이, 50%는 정부와 경북교육청이 분담해서 지원했다. 이와 별도로 도교육청은 5월27일 등교 개학으로 한시지원 사업을 5월까지 연장하기로 했다. 5월 수업료 결손분은 유치원과 경북교육청이 각각 50%씩 부담한다.

사립유치원은 그동안 개학 연기에 따른 교직원 인건비, 유치원 운영에 필요한 비용 등 지출 부담은 큰 반면 휴업 장기화로 인한 원아 미등록 증가로 수입은 줄어들어 경영상 어려움을 호소해 왔다.

임종식 교육감은 "사립유치원의 한시지원 사업을 통해 학부모 부담을 경감하고, 사립유치원 운영난 해소와 유치원 교원의 고용 안정에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr