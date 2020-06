SF9, 日 새 싱글 '굿 가이' 발매 당일 오리콘 2위

7월 중 국내 컴백 목표...앨범 작업중

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 SF9의 일본 새 싱글이 오리콘 싱글 차트 2위를 달성했다.

18일 일본 최대 판매량 집계 사이트 오리콘에 따르면 전날 발매한 SF9의 일본 여섯 번째 싱글 '굿 가이'(Good Guy)는 일본 인기 남성 듀오 킨키 키즈의 새 싱글에 이어 일간 싱글 차트 2위를 기록했다.

'굿 가이'는 지난해 9월 'RPM' 이후 약 9개월 만에 발표한 곡이다. 신종 코로나바이러스 감염증의 여파로 현지 프로모션이 여의치 않은 상황에서도 꾸준히 성장하고 있는 SF9의 입지를 확인할 수 있는 음반이라 그 의미가 남다르다.

특히 SF9은 발매하는 음반마다 현지 차트 정상권에 오르는 등 안정적인 팬덤을 입증했다.

일본 새 싱글의 '굿 가이'는 SF9에게 국내 활동 첫 1위를 선물한 '굿 가이'의 일본어 버전이다. 고급스러운 사운드 메이킹과 조화롭고 트렌디한 스타일의 곡으로, 좋아하는 상대에게 자신감 넘치게 다가가는 '굿 가이'를 표현한 곡이다.

한편 SF9은 7월 중 국내 컴백을 목표로 앨범 작업을 마무리 중이다. SF9 소속사 FNC엔터테인먼트 측은 지난 16일 복수의 매체에 "SF9이 7월 컴백을 목표로 새 앨범을 준비하고 있다. 구체적인 일정은 공식적으로 공지할 것"이라고 밝혔다.

SF9은 지난 1월 발매한 첫 번째 정규앨범 '퍼스트 컬렉션'(FIRST COLLECTION) 이후 6개월 만에 컴백 소식을 전해 더욱 기대를 모으고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr