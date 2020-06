광주 남구, 구소동 상습침수지역 농림부 지원대상 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구는 도덕마을 및 인근 농경지가 우천시 배수불량으로 상습 침수돼 이를 해결하고자 신청한 배수개선사업 기본조사 대상지구에 선정돼 사업비 65억 원을 확보, 6㎞ 구간 배수로 정비를 추진한다고 18일 밝혔다.

이에 따라 구소동 배수로 정비사업은 올해 한국농어촌공사 광주지사에서 세부설계 실시 후 내년 5월에 착공, 오는 2024년 12월까지 마무리 될 것으로 전망된다.

남구는 이번 배수개선사업 기본조사 대상지구 선정과 관련 그동안 사업타당성 조사 및 대상지를 확정하고, 지난 2월 농어촌 공사에 요청했으며 농식품부에서 지난 6월 대상지로 선정되는 성과를 거뒀다.

김병내 남구청장은 “매년 장마철 태풍과 집중호우로 인해 피해가 컸던 백운동 하수도 정비 사업 추진 이후에 이처럼 농식품부로부터 65억 원 전액 국비를 확보해, 그동안 농작물 피해를 입은 농민들의 아픔을 안아줄수 있어 마음이 흐뭇하다”며 “앞으로도 어려움을 겪고 있는 주민들을 위해 현장행정을 통해 지속적으로 해결해 나가겠다”고 말했다.

