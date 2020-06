[아시아경제 구은모 기자] NICE NICE 034310 | 코스피 증권정보 현재가 19,750 전일대비 350 등락률 +1.80% 거래량 24,131 전일가 19,400 2020.06.16 15:30 장마감 close 는 최영 대표가 사임하고, 이현석 현 NICE홀딩스 경영기획본부장을 대표이사로 신규 선임한다고 16일 공시했다.

